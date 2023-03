Sans temps d'écran sur l'iPhone, cet enfant dépense 800$ sur Roblox

mon enfant est fantastique

Il dépense 800 dollars !

Comment désactiver les achats intégrés à l’aide de la fonctionnalité Temps d’écran

Pour rappel, le jeu très en vogue chez les plus jeunes utilise sa propre monnaie, le Robux. Une influenceuse (elle pourra au moins se féliciter de l'audience de post) a partagé son. Au total, la vidéo a amassé 3,8 millions de vues !Généralement ce genre d'histoire s'accompagne d'une astuce -insolite ou pas- ou d'un manque de surveillance de la part du parent. Apparemment, la réalité est plus simple que cela,. Si l'enfant ne connaissait pas ce dernier, il disposait du premier sésame !L'iPhone avait été configuré pour juste demander le mot de passe chaque fois qu'un achat a été initié. Aussi l'enfant a juste sélectionné, puis entré le code PIN pour réinitialiser le mot de passe, ce qui, une fois fait, lui a permis de continuer ses achats.Pour cela, il suffit de se rendre dans Réglages > Temps d’écran, puis toucher. Dans un second temps, il faudra sélectionner, puis choisirouDans une troisième étape, il faudra aller sur, saisir son code, puis activer Restrictions de contenu et de confidentialité. A la fin, il ne reste plus qu’à toucher Achats dans l’iTunes et l’App Store > Achats intégrés > Ne pas autoriser.