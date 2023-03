Tim Cook fait le buzz sur les réseaux sociaux chinois (et évite les sujets qui fâchent)

Tim Cook reprend son rôle public !

qu'Apple jouit d'une relation symbiotique avec la Chine

Tim Cook fait le buzz sur Weibo !

un événement organisé par le gouvernement, auquel étaient notamment invitées de grandes firmes internationales. Il a tenu à mettre en avant le lien entre le pays et l'entreprise alors même qu'elle a commencé à délocaliser une partie des chaines de production.Renfilant son costume de diplomate, il a pris soin d'utiliser des termes bien choisis susceptibles de ne choquer personne.En revanche, il n'a fait, un sujet plutôt délicat en ce moment. Ni même. Les mesures Zéro COVID ont pourtant impacté de manière conséquente les derniers résultats financiers de la firme , et la sortie d'un iPhone 14 jaune ne pourra rien y changer.En revanche, Tim Cook a longuement évoqué la nécessité de renforcer l'éducation dans les campagnes, afin de gommer les différences avec les viles. Et il a également encouragé les jeunes à apprendre la programmation et à développer leur pensée critique. Et enfin, il a promis d'Profitant de son voyage d'affaires , le CEO d'Apple s'est rendu vendredi dans un Apple Store du centre ville de Pékin pour y faire quelques selfies avec des clients, mais aussi avec la chanteuseOn notera au passage le troisième invité de marque de cette photo, l'iPhone 14 jaune