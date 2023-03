L'iPhone 14 jaune est arrivé ! Découvrez-le !

Il est jaune !

l'effet bling bling

Pas de nouveauté, hormis la (jolie) couleur

Annoncé sans surprise la semaine dernière, et avec de nouveaux accessoires , l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus se parent tous deux d’(notons qu'elle s'appelle Jaune Canari pour les accessoires).Il s'agit d'un, très printanier et pas du tout flashy ou fluo comme certains auraient pu le croire.Même constat du coté de la coque en silicone, si vous voulez avoir le look total jaune ou pas...., sans pour autant tomber dans. Mais certains pourraient trouver le côté doré un peu trop prononcé, surtout par rapport au dos qui reste très brillant (en quelques secondes il y a des traces de doigts partout).Ainsi, celui-ci peut être choisi en 128 Go (1019 euros), 256 Go (1149 euros) ou 512 Go (1409 euros).Pour le reste il n'y a, cette dernière se passant de plastique, de chargeur et d'écouteur pour le bien de la planète. Mais sans aucun changement pour la note finale payée par le consommateur.pour une livraison, un retrait ou un achat ce jour en magasin.