Comment activer les sécurités pour les personnes souffrant d'épilepsie sur l'iPhone et l'Apple TV ?

De nouveaux paramètres pour les personnes sensibles aux lumières clignotantes ou stroboscopiques

Dim Flashing Lights

pour détecter les lumières clignotantes ou stroboscopiques dans un contenu vidéo pris en charge

les paramètres de mouvement ne doivent pas être utilisés dans les circonstances où vous pourriez être blessé, dans des situations à haut risque ou pour le traitement de toute condition médicale.

Comment activer "Réduire les animations"

. Cette dernière va permettre de détecter automatiquement les lumières clignotantes ou stroboscopiques dans une vidéo, et atténuera l'écran pour réduire leur impact et les troubles potentiels.Dans un nouveau document de support, la firme californienne précise queDevançant les troubles liés à certaines conditions ou pathologies, elle précise également quePour activer la fonctionnalité sur une Apple TV, il suffit d'ouvrir l'application Réglagles > Accessibilité > Mouvement > Réduire les animations. Sur l'iPhone, les manipulations sont les mêmes, mais on disposera de davantage d'options de mouvement.Notons qu'en règle générale, il est courant -voire obligatoire dans certains cas- pour des films, des séries télévisées ou des jeux vidéos d', dont l'intermittence peut notamment entrainer des convulsions chez les personnes souffrant d'épilepsie.