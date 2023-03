Avec Apple Pay Later, Apple voudrait bien être une banque

Achetez maintenant. Payez plus tard.

seuls certains utilisateurs [pourront] accéder à une version préliminaire

proposé à tous les utilisateurs éligibles dans les mois à venir

Le service est-il seulement envisageable en France (ou en Europe) ?

En effet, celui-ci a été présenté lors de la WWDC 2022, en juin dernier, et c'était l'une des dernières fonctionnalité d'iOS 16 qui n'est pas encore sortie.Pour rappel, il s'agit d'une sorte. Elle permettra en effet aux clients éligibles de payer un achat effectué avec Apple Pay en quatre versements égaux sur six semaines, sans intérêts ni frais à payer. La fonctionnalité est directement intégrée à l'application Cartes d'Apple sur l'iPhone.Néanmoins ce lancement se fera en plusieurs étapes. Dans un premier temps,avant d'êtreEt l'on ne sait même pas si ce nouveau service pourrait d'ailleurs être autorisé à s'installer en nos contrées, au regard de la législation bancaire et des établissements financiers.Ces derniers pourraient en effet voir d'un très mauvais oeil l'arrivée de Cupertino dans leurs coffres-forts. Sans parler du contexte économique et de l'inflation...