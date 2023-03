L'IA de Samsung fait pousser les dents des bébés

Une IA qui a les crocs

améliorée

Un souci difficile à reproduire

est bien plus dérangeante qu'un faux cliché de la Lune, si vous voulez mon avis

computational photography

Alors qu'il semble que certains clichés de la Lune obtenus avec le mode Space Zoom des Galaxy S23 Ultra ajoutent automatiquement des détails qui ne font pas partie de la photo originale (ils sont donc piochés dans une banque de photos analysés au préalable par l'IA), il semblerait que le mode Remaster améliorant certaines photos puisse également aller un peu trop loin. Un utilisateur montre un exemple d'une photo de son bambin de 7 mois qui a étépar la fonctionnalité du smartphone. Si un filtre est bien appliqué lissant la peau et réduisant les ombres et les réflexions (retirant au passage un petit écoulement nasal),L'utilisateur a ensuite fournide leur côté à l'aide de clichés d'enfants pris avec un Galaxy S22, et ce malgré plusieurs tentatives. L'utilisateur du S23 Ultra précise que l'apparition de ces dents. Ce problème est toutefois différent des photos faussées de la Lune, puisque il est lié à l'utilisation de la fonction Remaster, qui n'est pas obligatoire et dont les effets peuvent être annulés afin de retrouver le cliché original. Cela pose toutefois la question des limites à donner aux modifications de la, qui est utilisée et mise en avant par l'ensemble des constructeurs (et pas uniquement chez Samsung. On se souviendra des filtres un peu violents lissant la peau des sujets, y compris chez Apple , tout en restant loin de ce qu'il est possible d'obtenir avec le filtre Bold Glamour de TikTok ).(ou d'un fake ?). En effet, cet utilisateur est le seul, pour le moment, à se plaindre de cet effet malvenu, et nul doute que de nombreux parents auraient remarqué l'arrivée d'une belle rangée de dents au sein d'une bouche qui en est pourtant dépourvue.