Pas de Face ID sous l'écran avant l'iPhone 17 Pro de 2025

Une nouvelle feuille de route pour l'iPhone jusqu'en 2027

Et les autres nouveautés à venir d'ici 2027 ?

Il faudra attendre 2025, pour que tous les modèles d'iPhone 17 en bénéficient. A cette époque, les performances seront accrues et les coûts auront logiquement diminué avec la généralisation du procédé.Pour rappel, les dalles LTPO () sont. Ce qui permet aux iPhone qui en sont dotés de disposer de la(fréquence de rafraîchissement variable pouvant aller jusqu'à 120 Hz) et d'unNotons que ce rapport -qui n'est disponible qu'en accès restreint- comprend, qui est une mise à jour de la version publiée en mai 2022 Parmi les autres nouveautés annoncées, on remarque qu'il faudra attendre 2025 pour voir disparaitre l'encoche telle que nous la connaissons actuellement. A ce moment, seuls les iPhone Pro pourront disposer de Face ID sous l'écran et d'une simple perforation pour la caméra frontale. Les modèles non Pro devront patienter deux années supplémentaires pour en bénéficier.