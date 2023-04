Tiens, une vidéo d'un supposé iPhone 15 Pro (USB-C, bouton unifié, bouton Action)

C'est à nouveau sur le web chinois que l'on découvre(attention la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous et ne mettez pas la musique trop fort). Tout en prenant ce contenu avec les pincettes et les gants de circonstances, les images n'offrent rien qui n'est été abordé par de précédentes rumeurs.Au contraire,: le port USB-C, le cadre en alliage de titane, le nouveau bouton unifié façon iPhone 3G et le bouton Action qui est censé prendre la place du commutateur Silence / Sonnerie, le module photo proéminent plus grand.