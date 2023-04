Que faut-il attendre de l'iPhone 15 ?

De nouveaux rendus dans la nature

Un nouveau record de finesse ?

Qu'attendre de l'iPhone 15

Ce weekend, de nouveaux rendus basés sur des fichiers CAD montrent toujours un iPhone 15 Pro Max,(il fait désormais plus de la moitié de la largueur !). Mais il est aussi, ce qui est environ 5 % plus grand que celui de l'iPhone 14 Pro Max.Précisons que ces fichiers proviendraient d'et ont été publiés sur le compte Twitter de ShrimpApplePro, qui semble s'en être fait une spécialité. Celui-ci fournit au passage. Rappelons que l'iPhone 15 Pro Max devrait être doté d'un unique bouton à bascule pour gérer le volume (à l'image de l'iPhone 3G) et un bouton de sourdine dotés de retour haptique.A priori, unepermettrait aux nouveaux boutons de volume, d'alimentation etde rester fonctionnels lorsque l'iPhone serait éteint, mais également que les ingénieurs de Cupertino seraient en train de tester plusieurs options pour le comportement de ces nouveaux boutons à retour haptique . Aussi son apparence (au niveau de la jonction écran / bords) devrait arborer une apparence similaire à celle d'une Apple Watch Series 7 ou 8 Dans un tweet, leIce Universe fait son come back, déclarant que, contre 1,81 mm détenus par le Xiaomi 13. À titre de comparaison, il donne les mesures équivalentes pour l'iPhone 14 Pro (2,17 mm) et le Samsung Galaxy Ultra S23 (1,95 mm). En revanche, d'après les supposés fichiers CAD, il devrait gagner en embonpoint au niveau de l'épaisseur du bloc photo.Pour cette année , les modèles Pro seraient dotés d'une, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus embarquant une A16 Bionic. En revanche,Les iPhone 2023 -dont la production semble avoir débuté- seraient équipés d'un modem Snapdragon X70 de Qualcomm et recevraient davantage de RAM (8 Go contre 6 actuellement pour les modèles Pro). Ils auraient un. Selon Ming-Chi Kuo, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient gagner en autonomie et obtenir une vitesse de transfert plus rapide.En outre Apple devrait accentuer les différences entre les modèles Pro et non Pro.: pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz, pas de ProMotion, ni écran toujours éclairé Après trois ans de bords droits, il semblerait qu'Apple revienne aux bords incurvés, dans un cadre en titane qui serait plus mince.(mais tout plat) et conserverait les mêmes dimensions.à tous les modèles de la gamme.(et deux Taptic Engines) .