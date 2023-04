iOS 17 : aimeriez-vous des widgets interactifs sur l'iPhone ?

Des fonctionnalités dans tous les sens !

Davantage de personnalisation avec des widgets interactifs

Ce matin se lève au son d'une nouvelle rumeur. En effet,Même si celui-ci est à l'origine de la fuite sur la prochaine Dynamic Island, il est relativement nouveau dans le monde des leakers. Aussi convient-il de les prendre avec les pincettes et les gants d'usage.Dans un fil de discussion sur Twitter, il revient sur la dernière polémique du moment, à savoir. Si cette dernière serait possible, il ne dit mot sur les iPad dotés d'une puce A9 ou A10 Fusion et leur capacité à supporter iPadOS 17.Parmi les fonctionnalités en cours de développement, on trouve des. Introduits avec iOS 14, ces derniers pourraient notamment apporter des actions rapides, des curseurs à déplacer ou d'autres actions possible. Pour le moment, il est vrai que cette fonction n'a qu'un rôle passif, se contentant d'offrir simplement des informations.Ainsi,(à force on pourrait craindre une surenchère). Au menu, arriveraient également des(et du 15 ?), des filtres supplémentaires et des modification au niveau de l'app Appareil Photo.avec des options supplémentaires au niveau de la gestion des notifications.Parmi les fonctions ayant déjà fait l'objet d'une rumeur ou d'indices dans une version bêta, on trouve le mode d'accessibilité personnalisé, des améliorations au niveau de Car Key, CarPlay (meilleure intégration de Wallet) ou encore de l'application Santé (au niveau des Favoris).