Comment ces voleurs d'iPhone détournent-ils la fonction de "récupération du compte" ?

Les photos du petit dernier en victimes collatérales

Une fonctionnalité de sécurité détournée

Sécuriser son iPhone via le Temps d'écran

Outre la perte de son smartphone,, avec les conséquences que l’on peut imaginer sur leur. Mais, en réalité, les voleurs ne sont pas vraiment intéressés par la photo du petit dernier, mais bien plus par. Au passage, ils ont même acquis certaines compétences pour bloquer la fonction Localiser.En pratique,: ils repèrent une proie dans dans la foule et se présentent à elle en victime prétendant avoir perdu leur propre iPhone. Ils demandent alors de l’aide pour passer un appel. La cible déverrouille alors son iPhone sans prendre garde et tape son code sous les yeux des voleurs (évidemment cela ne fonctionne pas si la personne utilise Face ID).Après avoir volé l’iPhone, les voleurs bien informés vont utiliser, san avoir à connaître le mot de passe actuel, demandant une Clé de secours. Car il suffit simplement d’avoir le téléphone et d’avoir le code d’accès afin de le déverrouiller.Ce paramètre se trouve dans l’app Réglages > son Apple ID > Mot de passe et sécurité > Récupération de compte > Clé de secours.qu'elle. Affirmant saenvers les victimes, elle précise qu'elle étudieOutre les précautions d'usage (verrouillage par Face ID, Touch ID ou code d'accès alphanumérique ; ne pas laisser son iPhone sans surveillance sur une table...), Il existe une autre possibilité qui peut être bien utiliser :Pour cela, il faut se rendre dans Réglages > Temps d’écran > Utiliser le code de Temps d’écran. Puis, il faut accéder à Contenu et confidentialité (toujours dans temps d’écran) > Modifications de comptes > Ne pas autoriser. La manoeuvre permettra de gagner du temps