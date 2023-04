L’app Glucomate permet de mieux gérer ses apports en glucose

une app pour mieux gérer sa glycémie

Glucomate Harbour City Software Pty Ltd Télécharger

ET la glycémie sur Apple Watch ?

viable

trois à sept ans de plus au moins

On retrouve un suivi détaillé de certaines données spécifiques au jour le jour.L’app permet de découvrir et de mieux identifier certaines tendances ou facteurs et de mieux gérer ses apports en glucose, notamment au cours d'activités spécifiques, que ce soit pendant votre Sommeil ou votre footing du matin. Les données historiques peuvent afficher des moyennes, des informations élevées/basses, du temps dans la plage, ainsi que des graphiques basés sur 7, 14, 30 ou 90 jours de lectures.Son développeur -Zach Simone qui vit en Australie- a lancé cette application pour une raison tout à fait personnelle. Il a été diagnostiqué avec un diabète de type 1 et utilise un moniteur de glycémie continu.Après plusieurs années de travail et recherches, Apple serait sur le point d'avoir réaliser son projet de faire de l'Apple Watch, la première montre connectée capable de mesurer la glycémie, et ce, de manière non invasive. En effet, bien que la fonction soit décrite comme, elle ne serait pas disponible sur l' Apple Watch avant au moins quelques années,Pour rappel, le projet a commencé à être dévoilé vers 2018 , mais la firme californienne aurait commencé à travailler sur le sujet depuis bien longtemps, a priori à la suite de son acquisition deen 2010.La société a ensuite utilisé une start-up appeléepour développer la technologie dans une installation secrète avant de la transférer à son Exploratory Design Group (XDG),