L'App Authenticator synchronise vos codes avec votre compte Google

Google met aujourd'hui à jour son App Authenticator sur iOS en version 4.0. Au menu de cette itération majeure,(une fonctionnalité qui pourrait donc s'avérer salvatrice), une nouvelle interface utilisateur ainsi qu'une icône reprenant les couleurs de la firme de Mountain View et nettement moins austère. Notons qu'il reste tout à fait possible d'utiliser l'application sans compte Google et donc sans synchronisation.