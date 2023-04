Abandon de CarPlay : Apple réagit avec CarKey, Rivian veut la clef sur Apple Watch et Apple Music

Rivian veut CarKeys et Apple Music

Apple tente de rassurer ses clients

Les voitures qui prennent officiellement en charge CarKey

BMW



• 2021 – 2023 1 Series

• 2021 – 2023 2 Series

• 2021 – 2023 3 Series

• 2021 – 2023 4 Series

• 2021 – 2023 5 Series

• 2021 – 2023 6 Series

• 2021 – 2023 8 Series

• 2021 – 2023 X5

• 2021 – 2023 X6

• 2021 – 2023 X7

• 2021 – 2023 X5 M

• 2021 – 2023 X6 M

• 2021 – 2023 Z4

• 2022 – 2023 i4

• 2022 – 2023 iX

• 2022 – 2023 iX1

• 2022 – 2023 iX3

• 2023 i3

• 2023 i7



BYD

• 2022 – 2023 HAN



Genesis

• 2023 GV60

• 2023 G90



Hyundai

• 2023 Palisade

• 2023 IONIQ 6



Kia

• 2023 Telluride

• 2023 Niro

• 2024 Seltos

Caret surtout, une interface au niveau d'Apple (et de Google), ce qui est loin d'être une évidence en dehors de quelques rares exceptions comme Tesla. Volvo, Polestar ou la nouvelle Megane E-Tech ont fait un, la solution de Google pour remplacer le système, mais qui prend encore en charge CarPlay., mais les fans d'iPhone souhaitent des alternatives viables., une fonction déjà présente dans CarKey : on l'a d'ailleurs vu récemment dans notre test de la BMW i7 , la seule voiture à intégrer la version sans-fil de la technologie.Le responsable logiciel de la marque, Wassym Bensaid, a récemment déclaré que la firme, une fonction bien pratique si vous avez oublié votre téléphone, que vous revenez de la plage ou tout simplement, si l'iPhone n'a plus de batterie., mais la firme prévoirait d'intégrer nativement Apple Music, ce qui laisse à penser que les relations avec Apple sont plutôt bonnes et que Rivian pourrait utiliser des technologies de la firme à la Pomme.Side vouloir se passer de CarPlay, elle a donné quelques signes cette semaine en mettant à jour son site internet !En effet, sur la page dédiée à CarPlay , soit environ 200 nouveautés par rapport à l'ancienne page. Elle, la clef déportée sur l'iPhone et l'Apple Watch. D'ailleurs, la liste (ci-dessous) est assez restreinte : beaucoup de BMW, et quelques Hyundai/Kia récentes, 2-3 voitures chinoises... et c'est tout !Mais jusqu'à présent, aucune nouvelle de ce système et la page web en question n'évoque même pas son arrivée.Rien n'est moins sûr ! Pourtant, la firme à la Pomme avait annoncé que ces nouveaux modèles sortiraient dès cette année, sans doute durant le second semestre.Voici donc la