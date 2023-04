iOS 16 : un nouveau système pour bloquer les fonctions en fonction des pays

Des fonctions d'iOS indisponibles selon les pays

Un nouveau système en test au sein d'iOS 16

. En effet, certaines fonctions et applications ne sont pas disponibles dans certaines contrées, comme FaceTime pour quelques pays, notamment aux Émirats arabes unis, la possibilité de prendre des clichés en silence qui n'est pas disponible au Japon (pour éviter certains comportements abusifs), ou encore pour l'Ultra Wideband et la puce U1 de certains iPhone, Apple Watch, AirTag, HomePod 2 et HomePod mini au sein de plusieurs pays, dont l'Arménie, la Biélorussie, la Russie ou encore l'Ukraine (Apple dresse la liste officielle et complète sur cette page ).Actuellement, Apple s'appuie sur divers mécanismes pour activer ou désactiver ces fonctions sur ces appareils en fonctions des pays, comme un bridage logiciel en fonction de la région configurée dans les Réglages, ou directement sur tous les appareils vendus sur un territoire. Nos confrères de 9to5Mac ont toutefois déniché un nouveau système caché au sein d'iOS et apparu avec iOS 16.2.Ce nouveau système pourrait rendre plus compliqué de passer outre les limitations imposées par un pays tout en permettant aux appareils de débloquer automatiquement ces fonctionnalités lorsque l'utilisateur change de contrée.. Ainsi, Apple pourrait autoriser ces boutiques concurrentes uniquement sur le territoire européen, et serait en mesure d'offrir cette opportunité en fonction des évolutions de la législation sur d'autres territoires.