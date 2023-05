Google dévoile le Pixel Fold, son smartphone pliable à 1600 euros

Une présentation toujours prévue le 10 mai

la charnière la plus durable sur un téléphone pliable

Et les caractéristiques ?

On notera le jeu de mots que les fans de StarWars reconnaitront sans peine :en lieu et place du célèbre. (.)Le-de son petit nom de code- avait fait l'objet de nombreuses fuites. D'après des documents et des photos internes consultés par. Côté finances, le prix devrait avoisiner les, ce qui en ferait le produit au prix le plus élevé de sa gamme.Dans les brochures, Google serait des plus élogieuxMais la firme entend bien séduire les utilisateurs, ceux intéressés par le concept ou ceux déçus par la qualité des produits actuellement sur le marché (beaucoup de modèles ont tendance à afficher une pliure à ce niveau au bout d'un certain temps, et ce malgré les discours contraires des fabricants).. Il devrait embarquer la pucesoit le même processeur équipant les téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro dévoilés l'année dernière.Il serait bien évidemment(sans précision pour la norme IPXX). Sa batterie devrait lui offrir uneen utilisation normale (laquelle ?), ou jusqu'à 72 heures en mode basse consommation. Son poids devrait avoisiner les 285 grammes. Enfin, Google profitera de sa conférence pour vanter les mérites de son nouveau fleuron.