Deux Apps très attendues de Google débarquent sur Android Automotive

Google rend encore pus attrayant Android Automotive

Waze et YouTube pour Android Automotive

Zoom sous Android Auto

La firme de Mountain View va donc proposer deux applications très attendues sur son système embarqué ne nécessitant pas de connexion à un smartphone (contrairement à Android Auto ou Car Play d'Apple).Waze est certainement l'application de navigation la plus prisée des utilisateurs, et, comme la Megane E-Tech, les Polestar , et les futurs véhicules du groupe General Motors (qui a d'ailleurs annoncé l' abandon de CarPlay ),Les possesseurs de véhicules électriques doivent régulièrement patienter le temps de faire le plein des batteries, et. Cet ajout semble plus qu'évident et il semblait même étrange que Google ne s'appuie pas encore sur son propre service afin de distraire les conducteurs (à l'arrêt bien entendu). YouTube et Waze seront donc proposées nativement sous la forme d'Apps accessibles sur Android Automotive, mais la firme laisse le choix aux constructeurs de les activer ou non (tout comme CarPlay et Android Auto).Google a d'ores et déjà annoncé que Volvo et Polestar permettront à leurs clients de profiter de YouTube., ce qui devrait ravir quelques utilisateurs. Quant à Waze, l'App sera proposée, entre autres, sur la Blazer EV de Chevrolet et permettra d'afficher la liste des bornes de charge sur le parcours (mais pas encre de planifier les différents arrêts au sein du programme). Enfin, les utilisateurs d'Android Auto (le pendant de CarPlay pour Android) pourront également profiter des appels audio via Zoom, Teams et Webex.