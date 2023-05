iPhone 15 Pro : pas de bouton avec retour haptique pour cette année

Un nouveau design pour les boutons volume

s'engager avec un client stratégique

nouveau composant HPMS sur le marché des smartphones l'année prochaine

parmi les opportunités HPMS dont nous avons discuté, un nouveau produit que nous avons mentionné dans les lettres précédentes aux actionnaires comme étant prévu pour l'introduction cet automne ne devrait plus être mis sur le marché comme prévu

Pas de bouton unique pour cette année

très fiable

Après bien des rumeurs,Ce n'est pas la première fois que ce sous-traitant évoque ce sujet.Dans un précédent courrier adressé en novembre à ses actionnaires, la firme américaine avait déjà mentionnéet qu'elle s'attendait à apporter unmais cela n'est plus d'actualité. En effet, lors de l'annonce de ses résultats financiers, la société indique à présent que. Pour rappel, Apple est le plus grand client de Cirrus Logic et a représenté 79 % de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022.Ces derniers ne bougeraient pas physiquement mais transmettraient des vibrations pour confirmer l'activation. Exactement comme les trackpads des MacBook Air et MacBook Pro , ou le bouton Home depuis l'iPhone 7). Ils viendraient remplacer les boutons physiques des modèles actuels.Toutefois, il était jusque-là question d'un seul bouton pour le volume avec éventuellement la possibilité de faire glisser le doigt pour gérer le niveau du son.