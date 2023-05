Rencontrez-vous le problème d'écran noir sur l'iPhone 14 Pro ? Tentez cette manipulation !

iPhone 14 Pro : un écran noir et plus de réaction

gpowerz

Bonjour,



j'ai eu la mauvaise surprise de trouver à 4h du matin mon iPhone 14 pro pratiquement neuf, avec l'écran noir et plus aucune réaction.



J'étais sur le point de me dire : ca y est il est briqué ou en panne, il va falloir aller en urgence dans un Apple Store. On est tellement dépendant de son téléphone, surtout dans une utilisation professionnelle que l'on se dit "mais comment je vais faire pour répondre demain à mes clients ?"



Finalement, même si ce n'était pas l'heure où j'étais censé me réveiller, j'ai fait des recherches sur mon MacBook Pro M1 Pro 16 pouces (qui a lui toujours aléatoirement les problèmes avec l'audio) . Je me suis alors rendu compte que je n'étais pas seul, et que ce phénomène à même un nom : le "Back Screen of Death" (en référence surement of Blue Screen of Death de Windows)

Heureusement il y a une manipulation qui a permis de sortir mon iPhone 14 Pro de son sommeil.



Appuyer sur les boutons volume haut, puis volume bas et 40 secondes sur le bouton latéral d'alimentaiton.... et là c'est magique le téléphone ressort de son sommeil comme si rien ne s'était passé (non ce n'est pas l'histoire de Cendrillon :-) )

Comment forcer le redémarrage d'un iPhone ?

redémarrage forcé de l'iPhone

Certains utilisateurs du vaisseau amiral de la gamme actuelle des smartphones de Cupertino rencontrent parfois un problème angoissant.(ce phénomène arrive également sporadiquement sur d'autres modèles plus anciens). Nous n'avons pas rencontré ce souci sur les modèles de la rédaction, mais j'en ai été témoin à plusieurs reprises sur d'autres versions de l'iPhone. Cela a toutefois été le cas de notre lecteurque nous remercions pour son témoignage et qui remporte un mois d'abonnement VIP.avec de petites variantes en fonction du modèle. Si votre iPhone ne répond plus du tout, cette simple manipulation peut en effet vous sauver la mise, et vous éviter une appel à l'assistance ou un déplacement dans un centre de réparation. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mauvaises expériences avec les iPhone 14 Pro dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions mieux cerner l'ampleur du phénomène.