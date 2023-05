Face à la menace du sideloading, Apple vante les avantages de l’App Store !

La "résilience" des petits développeurs

Ces derniers auraient augmenté leurs revenus de 71 % au cours des deux dernières années

2 milliards d'appareils actifs dans le monde

Alors que les investigations se poursuivent concernant justement les politiques de son magasin,L'année dernière, à la même époque, elle avait partagé des études similaires réalisées paret. Ces dernières visaient à mettre en évidencesur l'App Store.Dans cette analyse commandée par Apple auprès d'Analysis Group, il est précisé queAux États-Unis, ces développeurs ont connu une augmentation supérieure à la moyenne de 83 % des bénéfices au cours de la même période.La firme rappelle au passage que ces mêmes petits développeurs -qui représentent plus de 90 % de tous les développeurs de l'App Store- ont vu leurs revenus augmenter dans toutes les catégories d'applications (plus que doublé). Au menu, on trouveA ce stade, on pourrait même se dire qu'Apple se dresse une dernière fois contre sa future obligation d'autoriser le sideloading en Europe !: l'App Store Small Business Program, l'Apple Entrepreneur Camp, les App Accelerators et les Apple Developer Academies. Sans oublier les App Store Sessions, Ask Apple ou les Tech Talks