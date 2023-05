Google augmente le prix de reprise des iPhone pour booster son Pixel Fold

Une hausse des prix de reprise chez Google

Une hausse des prix de reprise chez Apple

Un pari ou un suicide ? L'avenir le dira.. En effet, Google vient de revoir à la hausse ses tarifs de reprise concernant... l'iPhone !Elle offre ainsi. C'est seulement 100 dollars de moins que ce que coûte un tout nouvel iPhone 14 Pro. Même son de cloche pour l'iPhone 13 Pro, avec un crédit de reprise de 850 dollars pour le Pixel Fold. C'est 320 dollars de plus que le prix de reprise annoncé par Apple pour le même appareil.Pour le moment, les prix ne sont pas disponibles en France (le smartphone ne l'est pas encore). En attendant, on voit bien, qui -d'ailleurs- ne s'est pas gêné pour tacler Cupertino sur son refus d'adopter la norme RCS lors de sa conférence I/O. Il faut préciser quePour rappel, après une période de disette, Apple continue d'augmenter ses tarifs de reprise de ses anciens appareils.AinsiL'iPhone 13 Pro Max qui était passé de 650 à 695 euros arrive à 735 euros ! Il en est de même pour le 13 Pro remontant à 635 euros (contre 575 euros en janvier et 590 euros en mars), le 13 prend 20 euros de plus et arrive à 480 euros.