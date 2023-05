Apple sécurise 90% des puces 3nm de TSMC pour l'iPhone et le Mac

N3B

D'après, ce juteux contrat devrait booster la croissance du fondeur taïwanais au second semestre de 2023.L' iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max devraient être équipés d'une, la première à utiliser le tout dernier processus en 3 nm de TSMC, également connu sous le petit nom de. Celle-ci devrait offrir une amélioration de 35 % de l'efficacité énergétique et de 15% de rapidité par rapport à une gravure en 4 nm (utilisée par exemple pour l'A16 Bionic des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max).