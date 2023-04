Apple aura-t-elle assez de puces en 3nm pour l'A17 et les M3 ?

TSMC peinerait à produire assez de puces en 3 nm pour Apple

yeld

Apple va-t-elle devoir prioriser l'A17 face aux M3 ?

Si la production d épuces en 3nm a débuté en fin d'année dernière chez TSMC, la technologie de gravure pour ce nouveau nœud de gravure reste encore assez complexe et le rendement ne serait pas encore assez important pour produire autant de puce qu'Apple en demande. Cupertino est le plus gros client de TSMC, et aurait joué des coudes pour s'offrir l'intégralité de la production de puces en 3nm du fondeur taïwanais. Actuellement,(und'environ 55%)(la galette de silicium sur laquelle sont gravées les puces). Face à ce rendement trop faible, Apple n'acheterait alors les puces qu'à l'unité, et non directement les wafers.Selon Brett Simpson, analyste d'Arete Research qui s'est confié au EE Times , TSMC ne serait en mesure de facturé ses puces en 3nm au water à Apple que dans la première moitié de 2024., ou si la firme devra donner la priorité aux iPhone (qui représentent le plus gros de son chiffre d'affaires) et ainsi retarder d'autant l'arrivée des puces M3. De son côté,, les NXE:3800E du néerlandais ASML (qui devraient être livrées pour le second semestre 2023). Le fondeur compte ensuite débuter la gravure en 2nm d'ici 2025.