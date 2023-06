Instagram rajoute de la musique à ses Notes !

De la musique dans les Notes

Comment créer une note sur Instagram

Les plus âgés d'entre nous (enfin ceux qui ont connu Messenger ou IRC) se souviennent de. Désormais, les utilisateurs de Notes pourront joindre un clip de 30 secondes d'une chanson dans l'actualisation de leur statut, ainsi qu'une petit légende juste à côté.Petite cerise sur le gâteau, Instagram rajoute également un. Ce qui rejoint sa démarche globale sur la traduction et l'accès des posts au plus grand nombre.Sur l'app Instagram, il suffit de cliquer sur leen haut à droite, comme pour accéder à ses messages privés. La première bulle en haut à gauche vous permet d'accéder à vos notes.En appuyant dessus, on ouvre la(limitée à 60 caractères). En cliquant sur la, on accède au répertoire des chansons ou à un onglet recherche si on a une idée en tête ou si on désire taper un mot clé en lien avec son état. Après, il faudraou garder celle proposée par Insta !On peut ensuite choisir ses destinataires : tous ses abonnés ou ses amis proches (à paramétrer dans l'app), puis on peut passer auen cliquant sur le bouton éponyme !