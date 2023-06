Cryptomonnaie : Apple menace de supprimer Damus, l'app de Jack Dorsey (Twitter)

L'existence des transferts de cryptomonnaie remis en question par Apple

Pour rappel, l'application est basée sur une plate-forme décentralisée et soutenu par le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Cette dernière est, elle a été d'ailleurs retirée de l’App Store chinois un peu plus tôt cette année.Mais son existence est sur la sellette en raisonAinsi ceux-ci peuvent seles uns les autres et s'offrir des cryptos en petits cadeaux.Pour elle, ce système permet purement et simplement de rémunérer des contenus individuels publiés sur un réseau social. Il s'agit donc d'une, qui en plus échappe à ses dispositions sur les achats intégrés (donc pas de versement des 30%)Ainsi, Apple a demandé à la messagerie de. En revanche, elle pourrait rester dans la boutique, si elle supprimait la fonctionnalité dans les 14 jours suivant l'avis.Mais apparemment, les protagonistes seraient, mettant fin à ce, écrit quelques heures plus tard Jack Dorsey ! Avant de rajouter que. Pour le moment le contenu de cet accord n'est pas connu, mais il devrait permettre d'éviter un dossier Epic, le retour !