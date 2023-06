Ce système de sécurité bancaire peut-il mettre en péril Apple Pay ?

nouvelle norme pour nouveaux achats

une étape de normalisation pour une nouvelle faculté qui aidera à rationaliser l'authentification des utilisateurs et à améliorer la sécurité des paiements lors du paiement sur le Web

une couche supplémentaire de consentement de l'utilisateur

user consent layer

transaction dialog

Letravaille sur cette nouvelle norme qui a pour objectif de sécuriser les paiements en ligne dans les navigateurs.Selon le W3C, il s’agit rien de moins qu’Ainsi le(SPC) permettra aux commerçants, aux banques, aux fournisseurs de services de paiement, aux réseaux de cartes et autres deSelon le W3C, il s’agit là de deux aspects importants des exigences réglementaires, telles que la directive sur les services de paiement (PSD2) en Europe.Dans les faits, cela rajoute une couche supplémentaire de consentement de l'utilisateur -- en plus de l'authentification Web. Au cours d'une transaction, le SPC invite l'utilisateur à consentir aux conditions de paiement via unrégie par le navigateur.La banque ou une autre partie concernée par la transaction, peut alors valider les résultats de l'authentification par cryptographie. Pour l’heure le projet est loin d’être opérationnel, mais il vient de passer la phase, indiquant que l'ensemble de fonctionnalités est stable et a fait l'objet d'un examen approfondi.(pas de Safari, mais peut-être que les exigences d'Apple ou sa volonté de garder la main mise sur les paiements en ligne via Apple Pay en sont la raison). A priori, la mise en œuvre devrait également se faire dans d'autres navigateurs et environnements.. Le but était bien évidemment de répondre aux exigences d'authentification forte des clients avec une faible friction de paiement. Selon les premiers tests effectués, l'authentification SPC aurait entraîné uen même temps que le processus de paiement était 3 fois plus rapide, par rapport aux systèmes à codes d'accès uniques.