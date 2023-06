Apple étend son programme de réparation à la maison à l'iPhone 14 et aux derniers Mac M2

Extension du programme

EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME DE RÉPARATION À LA MAISON

doublé le nombre de points de service ayant accès à des pièces et outils Apple d'origine

À partir du 21 juin, le programme de réparation en libre-service sera disponibleDans la foulée, la firme met également à jour son processus de configuration du système, qui est un aspect clé des réparations de l'iPhone.Enfin,. Cette extension sera disponible aux États-Unis, en Belgique,, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.Pour rappel,, et avait annoncé qu'il serait déployé dans d'autres pays, notamment en Europe, tout au long de l'année 2022. Désormais,, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni ! Il concerne les iPhone 12, iPhone 13 et iPhone SE mais aussi les Mac dotés d'une puce Apple Silicon.Au passage, la firme se fend de, précisant avoir presque, et ce, depuis les trois dernières années. Actuellement, il y a plus de 4 500 fournisseurs de réparation indépendants, avec un réseau mondial de plus de 5 000 fournisseurs de services agréés Apple et plus de 100 000 techniciens actifs.De son côté,. En effet, le Parlement Européen a adopté un texte (587 voix pour contre 9) visant à interdire les batteries de smartphones impossibles à retirer et réparer. En pratique, les batteries sont toutes amovibles, mais nécessitent -pour certains appareils- un certain nombre de manipulations, de nettoyage de colle, de dévissages, voire de déplacer ou débrancher certains composants pour y arriver.