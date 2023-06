Le gestionnaire de mots de passe Proton Pass arrive sur l’iPhone

un gestionnaire de mots de passe chiffré de bout en bout

conception open source

Nous sommes heureux d'annoncer le lancement mondial de Proton Pass, disponible dès maintenant en tant qu'extension de navigateur sur la plupart des principaux navigateurs (Chrome, Firefox, Edge, Brave, et plus encore) et iPhone/iPad et Android. Comme son nom l'indique, Proton Pass est un gestionnaire de mots de passe, l'un des services les plus demandés par la communauté Proton dans nos enquêtes annuelles depuis que nous avons lancé Proton Mail, notre service de courrier électronique crypté, en 2014.

Maintenant, le gestionnaire de mots de passe chiffré de bout en bout est. Proton Pass fonctionne avec les navigateurs les plus populaires - Chrome, Firefox, Edge et Brave sur ordinateur de bureau et sur iOS/Android. Cependant, on peut regretterEn pratique, cette sécurité s'applique pour tous les mots de passe, mais s'étend pour tous les champs, y compris l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et l'adresse Web.Une des particularité de Proton Pass est d’utiliser une conception open source. Cela permet ainsi à chaque utilisateur de pouvoir vérifier la sécurité de la plate-forme. S’il est inclut dans toutes les formules d’abonnement individuels ou familiaux, la société a souhaité l’ouvrir au plus grand nombre et le propose gratuitement pour tout le monde. Avec cette version gratuite, Proton Pass Free, les options ne manquent cependant pas, avec des connexions et des notes illimitées, un nombre illimité d'appareils et 10 alias hide-my-mail. La version payante, Proton Pass Plus, est proposée pour 1 dollars par mois et intègre des connexions et des notes illimitées, des appareils illimités, des alias hide-my-mail illimités, un authentificateur 2FA intégré, plusieurs coffres-forts, etc.