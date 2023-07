Une plus grosse batterie pour la gamme iPhone 15 

Une meilleure autonomie !

des améliorations plausibles

Souvent plus faible que ces concurrents, l'autonomie de l' iPhone est un des points cruciaux sur lesquels travaille Apple. A priori, cette dernière devrait être confortablement améliorée avec la dernière génération :: la batterie de l’iPhone 15 grimperait à 3 877 mAh (contre 3 279 mAh de l'i Phone 14 ). L'iPhone 15 Plus passerait de 4 325 mAh à 4 412 mAh. L'iPhone 15 Pro obtiendra une batterie de 3 650 mAh (contre 3 200 mAh pour l' iPhone 14 Pro ). Enfin, l'iPhone 15 Pro Max connaitrait un bon booster avec une batterie de 4 852 mAh (contre 4 323 mAh pour son prédécesseur).Selon ces indications, on notera que(tout comme l'était l'iPhone 14 Pro, au demeurant). L'origine de ces informations est évidemment à prendre avec des pincettes mais les informations semblent assez cohérentes avec l'évolution des générations d'iPhone.D'autant que les capacités alléguées semblent tout à fait plausibles, surtout que les iPhone de 2023 devraient être un peu plus épais (après les fichiers CAD), ce qui offrirait un peu plus d'espace interne pour abriter des batteries plus grandes.