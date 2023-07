Apple aimerait bien un iPhone incassable (et rugueux)

Un verre avec la rugosité du papier ?

Chemically Strengthened and Textured Glass Housing Member

une rugosité de surface moyenne comprise entre environ 0,1 micron et environ 3 microns

une épaisseur comprise entre environ 2 microns et environ 20 microns

Une bonne nouvelle pour l'iPhone

la transparence, la résistance aux rayures, la dureté, la rigidité, etc. Les composants peuvent être traités pour conférer diverses caractéristiques ou propriétés. Par exemple, le verre peut être chimiquement renforcé ou trempé pour améliorer sa résistance et/ou sa durabilité

procédé comprenant le couplage de l'élément en verre texturé à un boitier d'un téléphone mobile de sorte que le revêtement composite définit une surface extérieure du téléphone mobile

polymère étirable et de sel ionique

En effet, ce brevet répondant au doux nom dedétaille la procédure afin de créer un verre doté d'une. Celui-ci serait composé de deux couches ayant une composition différente et autorisant le transfert de flux électromagnétiques.Dans le détail, Apple évoque même, le tout pour. Les deux couches présenteraient un coefficient de dilatation thermique identique. Précisons que lacorrespond à l'augmentation du volume d'un corps causée par l'augmentation de sa température.Dans le cas d'un iPhone qui peut être soumis à des variations thermiques plus ou moins importantes (batterie, charges exposition, conditions météo...),Dans le texte accompagnant le brevet,Elle rappelle les avantages que sontApple parle alors d’un. On peut alors imaginer que ce brevet serve à la fois à l'écran ou au dos de l'iPhone... On se souvient également d'autres brevets plus audacieux, faisant état d'uneRappelons qu' en 2017 , des chimistes de l'Université de Californie créaient un matériau auto-réparateur à base de, assez révolutionnaire. Ce dernier était justement supposé intervenir dans la composition des écrans de smartphones et présenterait des capacités de