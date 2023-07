Les nouveautés d'iOS 17 bêta 3 sur l'iPhone

Apple Music

Modifications Diverses

Pour cela, il faudra cliquer sur ce bouton quand une chanson est en cours de lecture, recherchée ou dans une liste de lecture. Les crédits montrent tous les interprètes, les compositeurs et les personnes impliquées dans la production et l'ingénierie.Cette section contient les paroles en intégralité, qui ont été supprimées du menu déroulant standard. Elle offre des informations sur la qualité audio disponible telles que Lossless ou Dolby Atmos.Dans l'app Photo > Onglet Albums > Autres > Supprimées récemment (tout en bas de l'écran), Apple a apporté dePlutôt que de séparer les boutonset, on trouve désormais une petite icône avec trois points en bas de l'écran pour afficher les options de récupération et de suppression.Si vous n'avez pas sélectionné de photos ou vidéos, les options incluentet. Au contraire, en cas de sélection, il existe une option pour récupérer ou supprimer des images spécifiques., si vous sélectionnez une ou plusieurs Live Photos et appuyez sur l'icône de gestion, une nouvelle optionapparait.Pour cela, il faudra se rendre dans l'onglet: les émotions et les couleurs dédiées ont été modifiées et sont désormais plus harmonieuses.Par défaut le curseur est sur neutre. Pour enregistrer un sentiment désagréable, il faudra le pousser vers la gauche, et un sentiment agréable vers la droite (et tant pis si aimez le violet).. On a le choix entre le milieu de la journée et la fin de la journée, mais également un horaire personnalisé disponible.Pour les lumières qui prennent en charge plusieurs couleurs et tonalités, on trouve des options présélectionnées au bas de l'écran pour changer rapidement la couleur. Les options de couleur s'affichent également dans le centre de contrôle lorsqu'on sélectionne une lumière spécifique.