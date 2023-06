Les bugs les plus énervants de la bêta d’iOS 17 !

Autonomie en chute libre et notifications intempestives

En êtes vous bien sûr ?

Une version plus stable et moins buggée qu'iOS 16

iOS 16, la palme du bug !

Parmi les problèmes communs à toutes les bêtas, l’inconvénient majeur et récurrent -quelque soit le système- est: à peine quelques heures pour un des derniers iPhone Pro (-40% en 2 heures) ou une toute petite journée pour une Apple Watch Series 8 . Et bien sûr, iOS 17 ne fait pas exception Pour ma part,Cette manipulation doit être autorisée à chaque fois et non une fois pour toute ou de temps en temps. On espère franchement que cela sera corrigé avec la beta 3.A la rédaction, on trouve ces versions 2023 plutôt stables par rapport aux précédentes années : pas de lignes vertes ou de bruits bizarres, pas trop de bugs.Comme quoi Mark Gurman semble à voir raison une fois de plus. Le journaliste avait prédit un système moins innovants mais plus stable, l’essentiel des ingénieurs ayant été occupés à travailler sur visionOS !En effet, depuis sa sortie, les utilisateurs ont été victimes de la, qui entraînait des vibrations au niveau de l’appareil photo avec certaines apps tierces comme Instagram ou Snapchat, puis des mystérieuses lignes vertes et jaunes !Ils ont du faire facee (gel des iPhone 14 lors de la récupération des données), et assister à un comportement inattendu des alertes lors des copier-coller. A cela s'ajoutent des soucis au niveau de Voice Over, mais aussi de la non reconnaissance de certains écrans après une réparation auprès de services tiers, un souci qui touchait certains d’entre vous.Enfin,(à moins que cela ne soit compris avec les tremblements ?). Ou encore des soucis au niveau d'iMessage, de FaceTime, de Spotlight, du mode Concentration, ou les appels via CarPlay. Sans parler de ceux au niveau de l'app Apple Music, des accessoires HomeKit ou du clavier qui refuse d'apparaitre...