Apple dévoile comment exploser une piñata démoniaque avec un iPhone 14 Pro !

L'attaque de la piñata enchilada

Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada

terrible menace

Les dessous de la piñata

Le célèbre duo de réalisateurs, Tania Verduzco et Adrián Pérez, connu sous le nom de Los Pérez, a entrepris de moderniser le genre cinématographique mexicain avec un film bourré d'action qui ne peut être tourné que sur iPhone

Ce court-métrage mexicain nomméimagine ce qui se passerai si le légendaire boxeur et acteur mexicain Huracán Ramírez était de retour pour faire face à une. Mais le vilain de l'histoire n'est pas un autre lutteur ou une moussaka géante ou presque. Puisqu'il s'agit d'une, tout le monde ayant besoin d'un contenu un peu plus léger, mais aussi de voir le retour de Cupertino dans un art auquel elle excelle : la publicité de ses produits !Pour accomplir le premier, Apple vante les nombreuses fonctionnalités vidéo du second, telles que le mode cinématique, le mode action, la prise de vue en basse lumière, l'objectif ultra-large et les prises de vue au ralenti.En outre et pour le grand plaisir de certains d'entre vous, la firme californienne a égalementEn effet, les deux réalisateurs soulignent la polyvalence de la prise de vue pour un clip comme celui-ci et les avantages indéniables de l'iPhone en terme de maniabilité par rapport à de grands appareils photo coûteux.