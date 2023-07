De la pub sur la page d'accueil de l'App Store : c'est trop ?

Un nouveau bandeau publicitaire sur l'App Store

Trop de pubs sur l'App Store ?

Consignes relatives aux annonces de l'onglet Aujourd'hui



• L'icône, le nom et le sous-titre de votre application ne peuvent pas inclure de contenu considéré comme violent, offensant, sexuellement explicite ou autrement inapproprié. Les images contenant des fusils, des armes ou de la violence graphique ne sont pas autorisées.



• La page de produit personnalisée que vous utilisez comme destination tactile de votre annonce doit être localisée dans la langue principale du pays ou de la région où vous diffusez votre campagne.



• Aucun prix, offre, classement ou autre promotion incitative n'est autorisé dans l'icône, le nom ou le sous-titre de votre application. Les classements d'applications et les réclamations de récompenses d'applications ne sont pas non plus autorisés.



• Le nom et le sous-titre de votre application doivent correspondre à la langue localisée du pays ou de la région associé(e) où votre campagne doit être diffusée.

Les expressions "Jeu du jour" et "Application du jour" ne peuvent pas être utilisées dans l'icône, le nom ou le sous-titre de votre application.



• Le nom, l'icône et le sous-titre de votre application doivent être conformes aux politiques publicitaires d'Apple.

Si vous avez ouvert l'App Store très récemment,, au sein de l'onglet Aujourd'hui, juste en dessous de l'Evènement en cours. Ce bandeau est uniquement visible sur un iPhone sous iOS 16.4 minimum et n'apparaîtra pas, pour le moment, sur un Mac ou un iPad L'affichage est assez sobre et s'accompagne de l'icône de l'App, d'une courte description et du logo bleu clair Annonce indiquant la nature publicitaire de l'encart.à l'ouverture de l'App Store.Quelques règles spécifiques ont été définies par CupertinoCe nouveau bandeau n'est pas surprenant et fait partie de. Auparavant, les annonces de l'App Store étaient limitées aux résultats de recherche basés sur des mots-clés et aux suggestions. Avec les bandeaux dans l'onglet Aujourd'hui et la section Vous pourriez également aimer, l'App Store affiche désormais quatre options publicitaires au total.