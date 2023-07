Pokémon Sleep vient transformer le sommeil en divertissement

Pokémon Sleep est disponible en France

Ronflex et Cie

Annoncée pour la première fois en 2019,. Le concept est simple, vous devrez laisser votre iPhone proche de votre oreiller (certains vont peut-être s'inquiéter de cette proximité, l'App n'étant pas compatible pour le moment avec l' Apple Watch , et les développeurs indiquent qu'il ne faut pas laisser le smartphone sous l'oreiller pour ne pas que l'appareil chauffe excessivement) lorsque vous allez vous coucher, et au réveil l'App vous donnera un score de sommeil sur 100 avec une analyse simple de votre sommeil (ptidodo, bondodo ou grododo) ainsi que les Pokémon qui se sont endormis autour de Ronflex, le gardien de vos nuits.Bien entendu,et d'analyser leurs différents styles de dodo -oui, il y a des dodos rares- en compagnie du Professeur Néroli. Le lancement de Pokémon Sleep s'accompagne d'un nouvel accessoire à 60 euros qui sera disponible dès le 21 juillet, le Pokémon Go Plus +, qui se connecte à l'application et analyse le sommeil, offre quelques bonus comme un Pikachu supplémentaire dans le Dododex et peut également faire office de réveil.. Le programme nécessite 207,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPod touch sous iOS 14.0 minimum.