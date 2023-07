Le dernier clip du groupe de K-Pop, NewJeans, a été entièrement tourné à l'iPhone 14 Pro

Apple veut séduire la Corée du Sud et un public plus jeune !

Shot on iPhone 14 Pro

le clip vidéo a été entièrement tourné sur iPhone 14 Pro

Après quelques incartades au Mexique ou en Turquie , Apple s'invite en Corée du Sud où elle a récemment ouvert de nouveaux Apple Stores. Mais pour cette fois, la firme s'écarte un peu de ses habitudes. Il ne s'agit pas d'une vidéo sur un thème choisi,Pour les néophytes (), NewJeans est un groupe de filles sud-coréen qui a fait ses débuts en 2022 (après deux années de préparation). Malgré sa jeune existence et une discographie bien fournie, il est déjà considéré comme l'un des groupes de K-pop les plus intéressants du moment.En une année, le groupe fait l'objet de nombreuses attentions de la part de marques qui ont l'œil.Mais les cinq demoiselles avaient déjà fait l'inauguration de l'Apple Store de Gangnam, histoire de faire la promo d' OMG Vendredi dernier, le groupe a sorti le clip de son titre. Sur YouTube, la description contient une mention explicite de ce partenariat, précisant que. De son côté, AdAge a confirmé que la vidéo a été produite par TBWA/Media Arts Lab, l'agence de marketing d'Apple, dans le cadre de la campagne Shot on iPhone.Comme il est d'usage, l'agence a aussi mis en ligne les coulisses du tournage sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le groupe a fait la promotion de fonctionnalités telles que le mode Action et le mode cinématique en 4K.