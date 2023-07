L'iPhone 15 équipé d'une lentille hybride : une première mondiale ?

Une lentille hybride pour l'iPhone 15

Une première pour un smartphone vendu dans le monde entier

Les capacités en photo et en vidéo font partie des critères très importants pour les utilisateurs au moment de choisir un nouveau smartphone. Afin d'obtenir les meilleures performances tout en contenant les coûts de production,selon le leaker spécialiste du monde Android RGcloudS (il a également annoncé que toute la gamme d'iPhone 15 devrait disposer de batteries à cellules empilées , à 'limage des Samsung Galaxy S24 Ultra et S24+, afin d'offrir une meilleure autonomie).(pour 1 Glass / 6 Plastic)En effet, quelques modèles, dont certains produits par Xiaomi, s'appuient déjà sur cette technologie mais sont uniquement proposés en Chine. Le leaker ajoute que cette optique ouvrirait à ƒ/1,79, ce qui serait un petit recul au niveau des caractéristiques puisque que le capteur grand angle principal des iPhone 14 et iPhone 14 Plus ouvre actuellement à ƒ/1,5.Rappelons que les iPhone 15 devraient également recevoir les capteurs 48 mégapixels Sony IMX équipant actuellement les iPhone 14 Pro et i Phone 14 Pro Max . L'utilisation de cette lentille hybride serait ainsi un premier jet pour Apple qui devrait ensuite, et d'optiques hybrides à 5 et 6 éléments pour le téléobjectif et l'ultra grand angle, le tout fourni par Sunny Optical Technology.