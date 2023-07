De 100 à 200 dollars de plus pour l'iPhone 15 Pro et Pro Max ?

Une augmentation des modèles Pro uniquement

Les prix de l'iPhone 15 bas de gamme et de l'iPhone 15 Plus resteraient les mêmes. Pour rappel, l' iPhone 14 Pro commence actuellement à 999 $ et l'iPhone 14 Pro Max à partir de 1 099 $ (prix US hors taxes).Après Mark Gurman, c'est au tour de Tim Long, analyste chez Barclays, de se pencher sur la question. Pour lui,Comme d'autres avant lui, il estime tout simplement que le coût en hausse des composants ne pourraient que tirer les prix vers le haut.. Avant lui, Daniel lves de, autre spécialiste de la question, pensait de même : la génération 2023 devrait enregistrer de fortes hausses de vente. Mais Apple serait surtout susceptible d'augmenter le prix de vente moyen (ASP) du prochain iPhone , notamment des modèles Pro.Ainsi, Jeff Pu s'attend à ce que la série iPhone 15 entre en production de masse en août, pour un volume global de 84 millions d'unités pour le second semestre 2023.Cela représenterait une augmentation d'environ 12 % par rapport à la game iPhone 14 , notamment de la part des déçus qui n'ont pas pu avoir leur iPhone 14 à Noël dernier et qui ont préféré attendre la génération suivante.Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour les investisseurs, car cela signifie qu'Apple s'attend à ce que la demande pour l'iPhone reste forte tout au long du prochain cycle.