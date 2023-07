Pas de Mac mini M3 et de MacBook Pro 14/16 M3 avant fin 2024

Pas de Mac mini M3 avant fin 2024 !

qu'une version M3 du Mac mini finira par arriver

Quid des MacBook Pro 14 et 16 pouces ?

probablement

Quels Mac M3 attendre en octobre ?

En effet, se livrant à son exercice dominical favori, Mark Gurman est sûr, mais cette dernière ne devrait pas arriver tout de suite et serait encore en plein développement. Et le journaliste ne se veut pas vraiment optimiste :Il rappelle au passage que le Mac mini M2 a été lancé plus de deux ans après le modèle M1, ce qui ne le place(c’est à dire nécessitant des mises à jour annuelles, comme l’ iPhone ou l’ Apple Watch ). A l’inverse, le MacBook Pro haut de gamme serait considéré comme un appareil plébiscité, avec un cycle de rafraîchissement d'environ quatre ou cinq trimestres.De même,-mais déjà les versions M1 et M2 ne l’étaient pas.Ces derniers ne devraient donc pas faire partie des premiers Mac M3 qui devraient -- faire leurs débuts en octobre 2023. En effet, les MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient logiquement bénéficier des puces M3 Pro et M3 Max et devraientêtre lancés d'ici le milieu de 2024.La semaine dernière,(soit peu après la grand messe de l’iPhone 15). Pour autant, la firme pourrait se passer d’évènement spécial, et de publier un simple communiqué avec une mise à jour des catalogues, comme elle l’a fait précédemment.Apparemment,. De rumeur publique, la puce devrait être gravée en 3 nm par TSMC, via un nouveau process permettant des améliorations significatives des performances et de l'efficacité énergétique par rapport à la puce M2 (5nm).