Attention aux tentatives de phishing visant les abonnés Twitter Blue

Plusieurs abonnés au service Twitter Blue on reçu un mail leur indiquant qu'ils devaient effectuer la migration vers l'équivalent X afin d'assurer. L'utilisateur Fluffypony montre ainsi le mail reçu et met en garde contreCe dernier vous redirigerait vers une page demandant l'autorisation d'accès à votre compte. Si vous accordez cette autorisation, les margoulins derrières l'attaque auront la possibilité de prendre le contrôle de votre compte, avec la possibilité de publier des tweets, de mettre à jour votre statut et de modifier les réglages associés.Si jamais vous avez accordé cette autorisation, il serait sage de vous rendre au plus vite dans les réglages de Twitter/X, puis dans l'ongletet deUne fois cela fait, assurez-vous dePour rappel,, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe.