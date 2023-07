Apple célèbre le rugby français sur les murs de Paris

Une grosse pub sur l’Opéra de Paris

Shot On iPhone

photographié à l’iPhone

Un bon coup de jeune dans les Apple Stores français

(en version française, cela donne, c’est un peu moins marketing…).Histoire de bien préparer la coupe du monde de rugby qui débutera le 8 septembre prochain, on y voittalonneur au Stade Toulousain, ballon bien calé sous le bras !En parlant d’Opéra, rappelons que la firme californienne entend accentuer la présence de ses magasins physiques dans le monde, en augmentant leur nombre et en relookant plusieurs d'entre eux un peu partout dans le monde, y compris en France.Au total ce seraient 53 Apple Store concernés par ce plan de développement jusqu'en 2027. Ce sont quinze nouveaux magasins qui arrivent dans la région Asie-Pacifique, cinq magasins en Europe et au Moyen-Orient, et quatre aux États-Unis et au Canada. Enfin, vingt-huit seront rafraîchis voir déplacés.