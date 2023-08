IPPAWARDS : quels sont les gagnants des Oscars de la photo sur iPhone 2023 ?

Messi dans l’objectif des IPPAWARDS 2023

Heroe

Soy Sauce Village

Taming Waves

Tucson Morning

QUELLES CONDITIONS POUR PARTICIPER AUX IPPAWARDS ?

Enfin, concernant les droits à l'image, il est expressément précisé : Le droit d'auteur et tous les autres droits restent ceux du photographe. Toute photographie utilisée par IPPAWARDS portera la ligne de crédit du photographe. L'utilisation peut inclure la publication dans n'importe quelle publication de sponsor média IPPAWARDS. Tous les participants comprennent et acceptent que toute image soumise au concours puisse être utilisée par IPPAWARDS à des fins de marketing et de promotion, y compris dans tous les médias tels que les expositions, les médias imprimés et numériques directement liés au concours IPPAWARDS .

Le but de ce concours est bien évidemment de célébrer la photographie dans son ensemble mais avec comme unique contrainte qu’elles soient prises avec un iPhone. Le gagnant du grand prix de cette année vient du Mexique et se nomme Ivan Silva.Pour le reste, le premier prix du photographe de l'année est décerné à Thea Mihu d'Allemagne. Sa photo,, offre une très belle palette dans les tons ocres/orangés. Le deuxième prix est pour Sasa Borozan de Bosnie-Herzégovine avec un bord de mer monochrome, intuitulé. Enfin, le troisième prix est également un noir et blanc réalisé par Derek Hager, des États-Unis, avec sa photoÀ noter que trois gagnants ont également été désignés dans chacune des, choisis parmi des photographes du monde entier, de la Suède à l'Australie et de la Chine au Brésil.Il est d'ailleurs surnommé les Oscars de la photo sur iPhone. Les photographes de tous niveaux avaient jusqu'au 31 mars 2023 pour participer à cette 16e édition pour soumettre leur(s) participation(s). Pour ce faire, les conditions demeuraient inchangées et étaient -d'ailleurs- relativement simples.Premièrement,, que cela soit avec un iPhone, ou alors un iPad. Deuxièmement, elle ne doit-exception faite d'un compte perso sur un réseau social de type Facebook, Instagram, etc. En outre, cette dernière ne doit(comme Photoshop), mais il est possible d'utiliser toutes les applications iOS.Le concours propose. Il suffit de se rendre sur le site et de sélectionner le nombre d'images que vous souhaiter envoyer (de un à cinquante), de suivre le processus détaillé pour les frais d'inscription et de sélectionner les images pour les télécharger. Rappelons que(et de plus en plus cher) : 5,50 dollars pour une photo, 12,50 dollars pour trois, 18,50 dollars pour cinq, etc.