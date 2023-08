Quelles dates de présentation et de commercialisation pour l'iPhone 15 ?

Une keynote le 12 septembre ?

D'après Mark Gurman -qui a ses entrées privilégiées chez Apple-,Les(au hasard à 14h ?). En effet, Cupertino ouvre les précommandes le premier vendredi suivant la présentation, et les ventes le deuxième vendredi.Ces dates sont tout à fait plausibles, puisque. Parfois, la firme fait quelques entorses, comme l'année dernière,s'était en effet tenu le 7 septembre 2022. La 1ère exception remonte à 2020, période de Covid qui avait contraint Apple à décaler la présentation de ses produits jusqu'en octobre avec trois. Mais cela ne sera pas vraiment le cas cette année.Notons également que nos confrères deont dévoilé que plusieurs partenaires de la firme (dans le milieu de la téléphonie mobile) auraientle mercredi 13 septembre , en prévision d'une. Mais, puisque les pré-commandes n'ouvriraient pas le jour même ou le lendemain.Les événements de l'iPhone d'Apple ont le plus souvent lieu le mardi, à l'exception des semaines qui coïncident avec la fête du travail. Dans ces cas, les événements ont généralement lieu le mercredi pour permettre aux médias de voyager la veille sans interférer avec les vacances.En effet, Apple envoie généralement des invitations aux médias environ une semaine à l'avance ! Rappelons qu'en sus des iPhone 15, Apple dévoilera sa nouvelle Apple Watch Series 9 et -a priori- son Apple Watch Ultra 2 , peut-être un iPad mini 7 ou un iPad 11, de même que les les derniers détails et les dates de lancement d'iOS 17 et des autres systèmes d'Apple. Il restera peut-être un peu de place pour un