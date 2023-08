Il cache 68 iPhone sur lui pour passer les douanes chinoises

Des précédents records !

Malheureusement, sa tentative a échoué le 31 juillet lorsqu’il a été découvert par les autorités portuaires du port de Qingmao, en Chine, alors qu’il essayait tranquillement de franchir la douane: le bureau des déclarations.On s’imagine bien que marcher avec autant d’appareils sur soi ne doit pas être chose aisée et naturelle.Une petite fouille légère a permis de lever la supercherie et d’arrêter le contrevenant. Juridiquement, l’homme a donc été arrêté pour contrebande et encourra les peines habituelles.Bien que la contrebande d'articles ne soit pas nouvelle ou tout à fait rare, la quantité excessive de marchandises passées en une fois et la méthode utilisée sont assez. Malgré cela, c'est loin d'être la première fois que quelqu'un tente de cacher des iPhone sur soi.La précédente tentative record date de 2017, une femme avait alors essayé de dissimuler. En 2015, un homme avait été arrêté à la frontière de Hong Kong essayant de faire. Là encore, le ruban adhésif avait joué son rôle.