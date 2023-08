Controverse autour de la sécurité des applications sur l'App Store d'Apple

Des apps potentiellement dangereuses ?

Une réaction immédiate d'Apple

Notre équipe d'examen des applications travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour examiner attentivement chaque nouvelle application et mise à jour d'application afin de s'assurer qu'elle répond aux normes d'Apple

Un système à plusieurs vitesses ?

En effet, lemet en lumièrePrécisons que ce dernier utilise un algorithme dédié et des techniques de machine learning pour établir cette liste.Derrière ce projet, on trouve un père de famille, Brian Levine (informaticien à l'Université du Massachusetts Amherst), qui s'est interrogé sur certaines apps et leur accès par des mineurs. Avec d'autres, il a ainsi conçu un. En utilisant l'intelligence artificielle pour évaluer le contexte et l'examen de certains mots clefs, ils ont construit un site Web consultable -App Danger Project- qui fournit des conseils clairs sur la sécurité des applications vis-à-vis des enfants.. Sur le site , on trouve un listing complet avec diverses informations et options, dont la possibilité d'ajouter un filtre (Apple / Google).Parmi les sources d'information utilisées pour évaluer la dangerosité d’une app, le site utilise également, notamment ceux qui soulèvent des préoccupations concernant l'exploitation des enfants voire même des soupçons de pédo-pornographie.Dans un communiqué, elle précise avoir ouvert des investigations complémentaires concernant les autres, sans toutefois explicité les raisons de cette décision. Après tout(comme Tumblr ou Reddit) en raison de certains sujets sensibles (comme le harcèlement ou les troubles alimentaires par exemple),ce n'est pas pour autant qu'il en sera retiré., a précisé un représentant de la firme.Outre les problèmes de sécurité et de protection de l'enfance (le déploiement très contesté du système CSAM), le fonctionnement de(ou son contraire) de certaines applications. On se souvient des derniers scandales quant au comportement assez contradictoire d'Apple.Dans un tout autre registre,, avant de faire. En effet, certains développeurs étaient particulièrement furieux que leur applications servent de tremplin publicitaire à des applications sans aucun lien avec eux ou la nature de leur programme, notamment des jeux de style casino, qui pourraient aussi s'avérer. On a en effet recensé plusieurs cas où les mineurs se prenaient à utiliser des jeux d'argent (et le portefeuille des parents).