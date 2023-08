SetApp va ouvrir un magasin d'apps alternatif pour l'iPhone et l'iPad en 2024 !

Un magasin d'applications alternatif pour iOS et iPadOS

C'est en effet un, et ce comme le prévoient les nouvelles réglementations européennes. Setapp propose déjà uneMais ce nouveau magasin d'applications mobiles permettra aux utilisateurs d'accéder aux applications Setapp universelles sur d'autres appareils, ainsi qu'une série d'applications nouvelles au catalogue Setapp, fruit du travail d'une trentaine de développeurs.Pour le moment,pour être parmi les premiers à l'utiliser. Notons que, législation oblige, ce magasin ne sera disponible que dans l'Union européenne.Pour rappel, Setapp est unSetapp donne accès à une bibliothèque logicielle de plus de 240 applications pour un seul abonnement mensuel, parmi lesquelles on retrouve CleanMyMac X, Setapp, ClearVPN et bien d'autres produits.Pour rappel, après la conclusion du Digital Market Act (DMA) en mars 2022 , les eurodéputés et les Etats membres ont adopté le Digital Services Act (DSA) en juillet dernier. Ainsi, le DMA en constitue le premier volet de la réforme numérique présentée en décembre 2020 par la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, et son homologue au Marché intérieur, Thierry Breton et s'attaque aux pratiques anticoncurrentielles. Le DSA en est naturellement le second.Ces lois visent à. Mais ils entendent aussi. Comme la désinformation et les opérations de propagande, la création de filtres, le renforcement des discriminations et des violences sexistes, ou encore les risques néfastes sur la santé mentale des enfants., qui sont des entreprises incontournables en raison de leur poids sur des marchés essentiels : vente en ligne, moteurs de recherche, réseaux sociaux et systèmes d'exploitation. Elles toucheront donc(ça tombe bien Apple confirme ses 3 000 milliards), dont les ventes en Europe dépassent 7,5 milliards d'euros et qui comptent au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs et 10 000 entreprises utilisatrices dans l'UE.En pratique, Apple devrait être obligé de permettre aux utilisateurs de télécharger des applications à partir de l'extérieur de son App Store officiel. Autrement connu sous le nom de sideloading, le changement permettrait aux clients de télécharger des applications sans avoir besoin d'utiliser l'App Store, ce qui signifierait que les développeurs n'auraient pas à payer les frais de 15 à 30 % d'Apple.