De nouvelles bêtas pour iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et tvOS 17

Une accélération en vue de la sortie des iPhone 15

Et les autres bêtas ?

Il ne reste plus qu'àpour découvrir lesquelles des nouveautés présentées ce soir sont disponibles ! Et surtout savoir ce que cette mise à jour de bêta signifie réellement. Nous les détaillerons dès que nous les aurons installées. En espérant retrouver, les premières bêtas ayant été des catastrophes sur l'ensemble des appareils qui s'y sont aventurés...On vous rappelle queet que certaines sont plus ou moins rapide à se lancer. Certains ont pu avoir accès aux bêtas, d'autres devront attendre (ça bouchonne un peu plus ce soir).Si Apple ne propose pas de nouvelle bêta de macOS Sonoma (qui sortira un peu plus tard à l'automne), elle en profite pour proposer aussi lale système de son casque Vision Pro.A cela s'ajoute une(qui passe de la versions 6A289c à la 6A5299b). Cette bêta concerne uniquement ce modèle et ne sera pas disponible pour les AirPods Max ou d'autres modèles.