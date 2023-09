Les iPhone 15 dévoilent leurs couleurs timides en vidéo

Une première vidéo pour les iPhone 15 ?

Des couleurs bien fades ?

Attendre l'iPhone 15 ou acheter un iPhone 14 maintenant ?

Comme chaque année, des maquettes censées représenter ce qui sera la gamme d' iPhone 15 permettent de découvrir en avance le design des prochains smartphones de Cupertino ainsi que les couleurs de l'année disponibles au lancement. Après de premiers clichés des iPhone 15 et de leurs coques FineWoven qui devraient remplacer les versions habituelles en cuir,Bien que de nombreux utilisateurs protègent leurs précieux iPhone avec une coque dès la sortie de la boîte, il reste agréable de choisir son coloris de prédilection, et pourquoi pas de montrer au monde votre préférence grâce à une coque transparente. Si les coloris de la vidéo représentent bien les choix de Cupertino, il ne faudra pas compter vous offrir un iPhone avec une robe punchy cette année. En effet,(ce qui peut plaire, cela reste un choix personnel). En sus du traditionnel blanc ou noir, Apple pourrait ainsi nous laisser le choix entre un jaune, un rose et un bleu, tous très pâles.Pas de jaloux sur ce point,avec du blanc, bleu sombre, titane et noir respirant plus la sobriété que la joie de vivre. Espérons juste qu'Apple ait quelques nouveautés intéressantes en sus d'un port USB-C pour réchauffer nos petits cœurs de geeks. Réponse mardi prochain Si vous n'êtesou si votre budget est plutôt restreint cette année, il est possible de, et ce, depuis plusieurs semaines. Retrouvez toutes les infos ici :