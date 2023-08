iPhone 15 : le point sur les couleurs et les stocks

Des couleurs plutôt sobres pour les différents iPhone 15

Aujourd'hui leSonny Dickson fait son grand retour (il était plutôt absent comparé aux autres années)On trouve des coloris, pas vraiment flashy comme les précédentes itérations.Mais avec les quatre couleurs pressenties pour l'iPhone 15 Pro (blanc, bleu sombre, titane et noir),. Il affirme ainsi que les commandes de ce modèle représenteraient 35 % à 40 % des expéditions initiales. Globalement, la demande serait -en glissement annuel- de 10 à 20% plus importante que l'iPhone 14 Pro Max.Dernièrement, il s'est montré assez pessimiste sur les volumes disponibles au lancement. Après avoir évoqué des retards (en octobre), puis un rattrapage (avec des stocks plus faibles),(forcément elle mise gros).Le problème des capteurs a été résolu en augmentant la capacité de production (mais il affecte toujours environ 10 à 15 % des expéditions), celui des dalles, des batteries et des cadres ont été également solutionnés principalement en améliorant les rendements de production.Si vous n'êtesou si votre budget est plutôt restreint cette année, il est possible de, et ce, depuis plusieurs semaines. Retrouvez toutes les infos ici :