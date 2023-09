Face aux critiques de l'App Store, Apple invite les développeurs à se former... à Cupertino !

Un seul petit stage de formation

Alors que, notamment en Europe avec le DMA ( voir les services d'Apple concernés ), Cupertino entend montrer la valeur ajoutée et les avantages à passer par l'App Store.Dans ce stage, les développeurs pourront donc apprendre à mettre leurs applications particulièrement en lumière pourpour fournir une assistance technique, donner une formation sur les outils mis à disposition, effectuer des tests avec les applications et bien prodiguer quelques conseils.L'événement se déroulera le 27 septembre prochain, de 9 h à 16 h (PST). Il est proposé gratuitement, mais il faudra s'inscrire au préalable. Les places seront limitées, alors forcément les premiers arrivés seront les premiers servis., puisque -une fois encore- ce type d'évènements pourrait intéresser de nombreux développeurs de part le monde. Mais il est, et en plus, à la Californie. Cet été,pour avoir restreint les stages pour le Vision Pro (une seule localisation pour les USA et cinq pour le reste du monde). Ces derniers avaient d'ailleurs été un peu boudés...